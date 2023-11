La Juventus sta tornando a lottare per lo scudetto dopo qualche anno di appannamento. Il merito di questi risultati non è soltanto dei leader tecnici e carismatici della squadra ma anche di giocatori che sembravano essere con le valigie in mano in estate. Uno di questi è Weston Mckennie che piano piano si sta prendendo in mano la Juve ed è diventato uno dei giocatori più utilizzati da Allegri.

Mckennie verso il rinnovo

Il contratto del texano è in scadenza nel 2025 e sono già partiti i dialoghi per un prolungamento fino al 2026 con lo stipendio attuale da 2,5 milioni di euro che rimarrebbe invariato.