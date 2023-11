Il dirigente della Juventus Cristiano Giuntoli ha seguito da vicino il match Fiorentina-Juventus di ieri allo Stadio Artemio Franchi e stamani ha tenuto un corso per aspiranti dirigenti sportivi nel Centro Tecnico Federale. Claudio Chiellini, fratello di Giorgio e dirigente sportivo della Next Gen Area, invece, è atteso con Fabio Gatti dell’Atalanta U23 per parlare delle rispettive squadre B. Il corso interesserà la parte di campo, includendo anche la parte più organizzativa e più orientata al conoscimento delle norme.

Buffon e Legrottaglie a Coverciano | Cosa ci fanno

Cristiano Giuntoli ha parlato davanti ad allievi che sono vecchie conoscenze del calcio italiano; tra questi vi sono anche Buffon e Legrottaglie, i quali sono stati compagni di squadra nella Juventus e in nazionale. Presenti a Coverciano anche Missiroli, l’ad Grella e il dg Carra del Catania. Il corso tenutosi in questi giorni è durato la bellezza di 144 ore, 24 delle quali online.