I risultati della XVIII giornata

• S.S. Lazio Rugby 1927 v HBS Colorno 29-14 (5-0)

• Mogliano Rugby 1969 v Rugby Viadana 1970 18-26 (0-4)

• Valorugby Emilia v Argos Petrarca 18-23 (1-4)

• FEMI-CZ Rovigo v Fiamme Oro Rugby 27-17 (5-0)

• Kawasaki Robot Calvisano v Sitav Rugby Lyons 54-17 (5-0)

Si conclude la Regular Season con il Petrarca al primo posto, che con la vittoria contro il Valorugby nella XVIII giornata di Peroni TOP10, si assicura matematicamente il primato in classifica mentre per la definizione completa dei piazzamenti in zona play-off bisognerà attendere l’esito dei recuperi di campionato.

Calendario dei recuperi e dei playoff

Calendario dei recuperi:

01.05.21 – ore 16

• Kawasaki Robot Calvisano v Valorugby Emilia

• Argos Petrarca v HBS Colorno



08.05.21 – ore 16

• HBS Colorno v FEMI-CZ Rovigo

15.05.21 – ore 16

• HBS Colorno v Fiamme Oro Rugby



Calendario dei play-off di campionato

Semifinali Andata

• 15.05.21 – ore 18 : Quarta classificata v Prima classificata

• 16.05.21 – ore 18 : Terza classificata v Seconda classificata

Semifinali Ritorno

• 22.05.21 – ore 17.30 : Prima classificata v Quarta classificata

• 23.05.21 – ore 15.30 : Seconda classificata v Terza classificata

Finale

02.06.21 – ore 18

Classifica e tabellini



Classifica: Argos Petrarca Padova* punti 73; FEMI-CZ Rovigo* punti 62; Valorugby Emilia*, Kawasaki Robot Calvisano* punti 60; Rugby Viadana 1970 punti 46; Mogliano Rugby 1969 punti 40; Fiamme Oro Rugby* punti 30; Sitav Lyons punti 27; HBS Colorno*** punti 14; Lazio Rugby 1927 punti 11.

*gare da recuperare



Tabellini della XVIII giornata

• Mogliano Rugby 1969 v Rugby Viadana 1970 18 – 26 (18 – 12)

Marcatori: p.t. 5′ cp. Ormson (3-0) ; 10′ m. Bonanni tr. Ormson B. (10-0); 14′ m. Gregorio P. (10-5); 24′ cp. Ormson (13-5); 28′ m. Ciofani tr. Ceballos (13-12); 37′ m. Bonanni (18-12); s.t. 58′ cp. Ceballos (18-15); 64′ m. Manganiello (18-20); 73′ cp. Ceballos (18-23); 78′ cp. Ceballos (18-26)

Mogliano Rugby 1969: Da Re; D’Anna, Drago, Cerioni (61′ Zanatta), Guarducc; Ormson, Garbisi (61′ Fabi); Finotto, Corazzi (Cap.), Lamanna; Bocchi, Sutto (61′ Michelini); Ceccato N.(73′ Zago), Bonanni (61′ Ferraro), Ceccato A.

all. Costanzo

Rugby Viadana 1970: Apperle; May, Manganiello, Pavan (51′ Zaridze), Ciofani; Ceballos, Gregorio (57′ Jelic); Casado Sandri, Denti And. (cap.), Wagenpfeil, ; Grassi (51′ Cosi), Schinchirimini; Denti Ant. (54′ Novindi), Silvestri, Halalilo

all: Fernández

Arb. Bottino (Roma)

AA1 Favaro (Padova) , AA2 Parisi (Catania)

Quarto Uomo: Merendino (Udine)

Cartellini: all’80′ giallo a Casado Sandri (Rugby Viadana 1970)

Calciatori: Ormson (Mogliano Rugby 1969) 3/4; Ceballos (Rugby Viadana 1970) 4/6

Note: Pomeriggio sereno, temperatura 20°C, terreno di gioco in buone condizioni, partita disputata a porte chiuse per emergenza Covid-19. 100° Cap in biancoblù per Filippo Guarducci e Matteo Corazzi.

Punti conquistati in classifica: Mogliano Rugby 1969 0; Rugby Viadana 1970 4

Peroni Player of the match: Casado Sandri (Rugby Viadana 1970)



• S.S. Lazio Rugby 1927 v HBS Colorno 29-14 (8-7)



Marcatori: p.t. 6’ m. Di Giammarco (5-0), 20’ m. Massari tr Kearns (5-7), 40’ cp Montemauri (8-7), s.t. 45’ m. Ferrara tr Montemauri (15-7), 51’ m. Van Tonder tr Kearns (15-14), 60’ m. Ferrara tr Montemauri (22-14), 67’ m. Granella tr Montemauri (29-14)

S.S Lazio Rugby 1927: Montemauri; De Gaspari, Scardamaglia, Gianni, Di Giammarco; Granella (79’ Valsecchi), Cristofaro (79’ Esteki); Asoli; Filippucci (cap) (77’ Giusti), Ulisse (70’ Gisonni); Damiani (60’ Colangeli), Paparone (75’ Di Roberto), Liguori (55’ Leiger), Ferrara, Zileri (57’ Bolzoni)

all. Pratichetti

HBS Colorno: Van Tonder; Balocchi, Massari, Chibalie, Gesi; Kearns (65’ Ceresini), Pasini (78’ Tomaselli); Mozzato (77’ Sarto), Sapuppo (5’- 14’ Goegan), Sarto (Cap) (68’ Pop); Chiappini (70’ Zecchini), Cicchinelli; Alvarado (64’ Chalonec), Buondonno (65’ Goegan), Gemma (47’ Singh)

all. Prestera

Arb.: Schipani (Benevento)

AA1 Meo (Roma), AA2 Bertocchi (Cagliari)

Quarto Uomo: Benvenuti (Roma)

Cartellini: Al 4’ cartellino giallo a Buondonno (HBS Colorno)

Calciatori: Giovanni Montemauri (S.S. Lazio Rugby 1927) 4/5, Sean Kearns (HBS Colorno) 2/4

Note: giornata soleggiata a Roma.

Punti conquistati in classifica: S.S. Lazio Rugby 1927 5, HBS Colorno 0

Peroni Player of the Match: Carlo Filippucci (S.S. Lazio Rugby 1927)

• Valorugby Emilia v Argos Petrarca 18 – 23 (12-10)

Marcatori: p.t. 10’ m. Farolini (5-0), 15’ m. Coppo tr. Lyle (5-7), 30’ c.p. Lyle (5-10), 31’ m. Vaega tr. Farolini (12-10), s.t. 50’ c.p. Farolini (15-10), 55’ c.p. Lyle (15-13), 59’ c.p. Farolini (18-13), 69’ m. Cugini tr. Lyle (18-20), 75’ drop Lyle (18-23).

Valorugby Emilia: Farolini; Bertaccini, Majstorovic, Vaega, Rodriguez; Newton (72’ Paletta), Chillon (64’ Fusco); Amenta, Conforti (17’ Mordacci), Favaro (63’ Rimpelli); Dell’Acqua, Devodier (51’ Balsemin); Chistolini (c)(67’ Sanavia), Luus (75’ Gatti), Randisi.

all. Manghi

Argos Petrarca: Lyle; Coppo, De Masi, Broggin, Bettin (68’ Capraro); Faiva (62’ Zini), Tebaldi (60’ Panunzi); Trotta (c), Cannone, Catelan (64’ Ghigo); Panozzo (55’ Micheletto), Galetto; Pavesi (12’ Hasa), Carnio (53’ Borean), Franceschetto (53’ Cugini).

all. Marcato

Arb.: Piardi (Brescia)

AA1 Boraso (Rovigo), AA2 Russo (Milano)

Quarto Uomo: Vagnarelli (Milano)

Cartellini: al 7’ giallo a De Masi (Argos Petrarca)

Calciatori: Newton (Valorugby Emilia) 0/2, Farolini (Valorugby Emilia) 3/5; Lyle (Argos Petrarca) 5/5

Note: giornata soleggiata con circa 16 gradi. Partita disputata in assenza di pubblico. Prima del match osservato un minuto di silenzio in memoria di Gabino Hidalgo, ex giocatore e allenatore dei Diavoli.

Punti conquistati in classifica: Valorugby Emilia 1 , Argos Petrarca 4

Peroni Player of the Match: Trotta (Argos Petrarca)

• FEMI-CZ Rovigo v Fiamme Oro Rugby 27-17 (15-3)



Marcatori: p.t. 4’ drop Antl (3-0), 32’ c.p. Di Marco (3-3), 36’ m. Ferro tr. Menniti-Ippolito (10-3), 40’ m. Greeff (15-3); s.t. 60’ m. Uncini tr. Borin (22-3), 65’ m. Lai tr. Di Marco (22-10), 69’ m. Cioffi (27-10), 80’ m. Fusco tr. Di Marco (27-17)

FEMI-CZ Rovigo: Borin; Cioffi, Moscardi (71’ Barion), Antl, Bacchetti; Menniti-Ippolito (56’ Uncini), Trussardi (62’ Citton); Greeff, Lubian (41’ Vian), Ruggeri; Ferro (cap.) (62’ Steolo), Sironi; Swanepeol (61’ Rossi), Nicotera (41’ Momberg), Leccioli (54’ Pomaro).

all. Casellato

Fiamme Oro Rugby: Azzolini (62’ Lai); Spinelli, Fusari (54’ Gabbianelli), Forcucci (71’ Masato), Fusco; Di Marco, Marinaro; De Marchi, Cristiano (cap.) (67’ Faccenna), Chianucci (58’ Stoian); Cornelli M., Fragnito; Iacob (48’ Vanozzi), Kudin (58’ Moriconi), Tenga (48’ Zago).

All. Green

Arb.Vedovelli (Sondrio)

AA1 Franco (Pordenone), AA2 Erasmus (Treviso)

Quarto uomo: Cusano (Vicenza)

Calciatori: Menniti-Ippolito (FEMI-CZ Rovigo) 1/2, Borin (FEMI-CZ Rovigo) 1/2; Di Marco (Fiamme Oro Rugby) 3/4

Cartellini: al 79’ giallo a Cioffi (FEMI-CZ Rovigo)

Note: giornata soleggiata, circa 22 gradi. Partita a porte chiuse. Ultima partita di Filippo Cristiano (Fiamme Oro Rugby)

Punti conquistati in classifica: FEMI-CZ Rovigo 5; Fiamme Oro Rugby 0

Peroni Player of the Match: Entienne Swanepoel (FEMI-CZ Rovigo)



• Kawasaki Robot Calvisano v Sitav Rugby Lyons 54-17 (33-10)



Marcatori: pt. 5’ cp Katz (0-3), 7’ m Ragusi (5-3), 9’ m Albanese-Ginammi (10-3), 10’ tr Hugo (12-3), 13’ m Izekor (17-3), 14’ tr Hugo (19-3), 18’ m Garrido-Panceyra (24-3), 19’ tr Hugo (26-3), 34’ m Bottacci (26-8), 35’ tr Katz (26-10), 37’ m Albanese-Ginammi (31-10), 38’ tr Hugo (33- 10); st. 44’ m Van Zyl (38-10), 45’ tr Hugo (40-10), 64’ m Garrido-Panceyra (45-10), 65’ tr Albanese-Ginammi (47-10), 75’ m Cuminetti (47-15), 76’ tr Katz (47-17), 78’ m Trulla (52-17), 79’ tr Trulla (54-17).

Kawasaki Robot Calvisano: Van Zyl (47’ Consoli); Trulla, Garrido-Panceyra, Mazza, Ragusi (32’ Regonaschi); Hugo (54’ Vunisa), Albanese-Ginammi; Casolari (41’ Koffi), Izekor, Maurizi; Zambonin, Venditti (59’ Van Vuren); D’Amico (46’ Leso) (77’ D’Amico), Morelli (47’ Michelini), Gavrilita (46’ Brugnara).

All. Guidi

Sitav Rugby Lyons: Biffi (54’ Efori); Bruno (cap), Paz (vcap), Forte (54’ Conti), Cuminetti; Katz, Via A (68’ Via G.); Bottacci (52’ Moretto), Petillo (52’ Bance), Masselli; Salvetti, Cemicetti, Scarsini (41’ Salerno), Rollero (52’ Cocchiaro), Cafaro (41’ Acosta)

All. Garcia

Arb. Chirnoaga (Roma)

AA1: Merli (Jesi), AA2: Bertelli (Brescia)

Quarto uomo: Paparo (Bologna)

Calciatori: Hugo (Kawasaki Robot Calvisano) 5/6, Albanese Ginammi (Kawasaki Robot Calvisano) 1/1, Trulla (Kawasaki Robot Calvisano) 1/1; Katz (Sitav Rugby Lyons) 3/3.

Cartellini: al 29’ giallo a Garrido-Panceyra (Kawasaki Robot Calvisano); al 51’ giallo a Via A. (Sitav Rugby Lyons)

Note: Partita giocata a porte chiuse, tempo sereno, campo in ottime condizioni.

Punti conquistati in classifica: Kawasaki Robot Calvisano 5, Sitav Rugby Lyons

Peroni Player of The match: Manfredi Albanese-Ginammi (Kawasaki Robot Calvisano)