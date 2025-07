Saka stende il Milan nella prima amichevole estiva | Finisce 1-0 per l’Arsenal

Milan, segnali positivi da Terracciani e Torriani

Il Milan cade di misura contro l’Arsenal nella Tridentity Cup, ma dalla notte di Singapore esce con sensazioni positive. Finisce 1-0 per i Gunners, a segno con Saka in avvio di ripresa, ma la squadra di Allegri non crolla e anzi dimostra organizzazione e spirito, pur priva di uomini chiave come Maignan, Fofana e Jimenez.

L’Arsenal, più avanti nella preparazione e rinforzato da acquisti pesanti, ha condotto la gara con qualità e ampiezza, costringendo i rossoneri a difendersi con blocco basso e linee compatte. Il Milan però regge, affidandosi alla solidità di Tomori e alla serata ispirata dei due portieri: Terracciano, protagonista con tre interventi decisivi nel primo tempo, e Torriani, che nella ripresa nega il raddoppio con parate spettacolari su Merino e Trossard.

Qualche lampo in avanti arriva dalle accelerazioni di Leao, capitano e centravanti atipico, e dalle combinazioni tra Pulisic e Saelemaekers. Non bastano per cambiare il punteggio, ma raccontano di un gruppo che lotta e prova a ripartire.

Dopo il fischio finale, rigori per lo spettacolo: vince il Milan 6-5, con Torriani ancora decisivo e Comotto autore del penalty conclusivo. Ora la tournée prosegue: sabato ad Hong Kong c’è il Liverpool, altro ostacolo di livello. Ma la base, fatta di ordine e sacrificio, è stata messa.