Salernitana-Empoli, probabili formazioni e dove vederla

Torna la Serie A: all’Arechi di Salerno arriva l’Empoli di Davide Nicola, grande ex della gara. I campani, ultimi, hanno raccolto un solo punto nelle ultime cinque gare disputate, con l’unico pareggio proprio nell’ultima uscita contro il Torino. Penultimi, invece, i toscani, avanti di cinque punti proprio sulla Salernitana, reduci da tre risultati utili consecutivi, l’ultimo arrivato nella sfida casalinga contro il Genoa. Il match, in programma venerdì alle 20.45, sarà visibile, in esclusiva, su DAZN.

Le probabili formazioni di Salernitana-Empoli:

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Pierozzi, Boateng, Pirola; Zanoli, Maggiore, Basic, Bradaric; Candreva, Tchaouna; Dia. All. Inzaghi.

EMPOLI (3-4-2-1): Caprile; Bereszynski, Ismajili, Luperto; Gyasi, Kovalenko, Grassi, Cacace; Zurkowski, Cambiaghi; Cerri. All. Nicola.