Salernitana-Empoli, vista dai bookmakers | Comparazione quote, analisi e consigli

La sfida tra Salernitana ed Empoli, prevista per venerdì 9 febbraio 2024 alle ore 20:45 allo Stadio Arechi di Salerno, rappresenta un vero e proprio scontro diretto per la salvezza in Serie A. Entrambe le squadre si trovano in fondo alla classifica, separate da soli cinque punti, con la Salernitana all’ultimo posto e l’Empoli poco sopra, rendendo questo incontro cruciale per le speranze di permanenza nel massimo campionato italiano​​​​.