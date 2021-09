Salernitana, grande colpo in attacco!

Il francese ha accettato l'offerta granata. Contratto di un anno con opzione per il secondo per il fantasista ex Bayern Monaco e Fiorentina.

Il direttore sportivo Fabiani ha chiuso un colpo sensazionale in attacco per la salvezza della Salernitana. Il giocatore francese, che piaceva anche al Verona, arriverà lunedì in città e sarà subito sottoposto alle visite mediche per poi mettere nero su bianco per la firma sul contratto.

Salernitana, ecco Ribery!

Colpo salvezza per la Salernitana di Castori. La società granata ha chiuso la trattativa per Frank Ribery. Per il fantasista ex Fiorentina è pronto un contratto di un anno con opzione di rinnovo per il 2023 e uno stipendio da 1,5 milioni di euro più bonus. Ribery rappresenta un colpo salvezza per i tifosi della Salernitana che ora sognano. Presentazione in grande stile per il giocatore francese che dopo aver effettuato visite e firma lunedì verrà presentato ai tifosi, che ora sognano un grande attacco insieme a Simy, anche lui arrivato dal Crotone per sperare in una salvezza che a oggi appare meno complicata.