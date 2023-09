Salernitana-Inter, Inzaghi punta su Klaassen e Sanchez | Le ultimissime

La prima sconfitta stagionale con il Sassuolo, ha ridimensionato i nerazzurri, che, seppur rimanendo in vetta alla classifica, si sono visti agganciare dal Milan e accorciare da Juventus, Atalanta e Napoli, rispettivamente a -2, -3 e -4 punti.

L’Inter ha quindi bisogno di ritrovare la vittoria, per confermare quanto fatto di buono fino ad ora, e alle 20:45 dovrà affrontare all’Arechi la Salernitana di Paulo Sosa, che oggi si giocherà, oltre ai tre punti, la permanenza sulla panchina del club campano.

Salernitana-Inter, Inzaghi schiera una formazione inedita

In vista della gara di martedì prossimo contro il Benfica in Champions League, Inzaghi è pronto a fare un massiccio turnover, per preservare alcune sue stelle, come Bastoni, che lascerà il suo posto ad Acerbi, con De Vrij e Pavard a completare il pacchetto difensivo; Carlos Augusto che farà rifiatare Dimarco, e i debutti da titolare per i neo-arrivati Sanchez e Klaassen.

Anche Paulo Sosa farà dei cambi rispetto alla sua formazione tipo, con Dia che dovrebbe tornare dal primo, con Kastanos e Cabral a supporto sulla trequarti e Bradaric che andrà al prendere il posto dell’indisponibile Candreva. A centrocampo ballottaggio Legowski–Martegani, con il primo che sembra essere in vantaggio.

Salernitana-Inter, le probabili formazioni

Salernitana (3-4-2-1): Ochoa; Daniliuc, Gyomber, Pirola; Mazzocchi, Legowski, Maggiore, Bradaric; Cabral, Kastanos; Dia. Allenatore: Paulo Sosa

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Klaassen, Carlos Augusto; Sanchez, Thuram. Allenatore: Simone Inzaghi