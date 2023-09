Salernitana-Inter, probabili formazioni e dove vederla

Settima giornata di Serie A: l’Inter ospite della Salernitana all’Arechi, questa sera alle 20.45. Nerazzurri chiamati a rispondere alla prima sconfitta stagionale subita in casa contro il Sassuolo nel turno infrasettimanale. Padroni di casa a caccia della prima vittoria e reduci dal brutto stop subito a Empoli. L’ultimo precedente tra i due club, risalente ad aprile, è terminato in parità, 1-1, con reti di Gosens e Candreva. Il match sarà visibile su DAZN, Sky Sport Uno (numero 201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251), e in streaming su DAZN, Sky Go e Now.

Le probabili formazioni:

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Lovato, Gyomber, Pirola; Mazzocchi, Legowski, Maggiore, Bradaric; Kastanos, Jovane Cabral; Dia. All. Sousa.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Inzaghi.