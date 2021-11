Salernitana Juventus: probabili formazioni, precedenti e dove vederla

Per riscattarsi dopo la sconfitta in campionato (la quinta in 14 partite) contro l’Atalanta, la Juventus ha bisogno assoluto dei 3 punti contro la Salernitana per riprendere la corsa verso quel quarto posto che, al momento, dista ben 7 punti. Dall’altra parte, la squadra di Colantuono è reduce dal pareggio agguantato in extremis contro il Cagliari, concorrente diretta per la salvezza.

Salernitana-Juventus, i precedenti

I precedenti tra le due squadre in serie A sono solamente 4 e risalgono alle partite di andate e ritorno delle annate 47/48 e 98/99. Nel primo caso, la Juventus si impose a Torino con un secco 4-0, mentre a Salerno venne fermata sullo 0-0. Nella stagione 98/99, invece, la sfida a casa dei bianconeri si risolse con un successo di questi ultimi per 3-0 (con tripletta di Inzaghi), mentre in Campania ci fu la sorprendente vittoria della Salernitana a firma di un giovane Marco Di Vaio (che poi arriverà anche alla Juventus).

Salernitana-Juventus, le probabili formazioni

Salernitana (4-4-2): Belec; Veseli, Gyomber, Gagliolo, Ranieri; L. Coulibaly, Di Tacchio, Obi, Zortea; Bonazzoli, Djuric

Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Chiellini, Pellegrini; Kulusevski, Locatelli, Bentancur, Rabiot; Dybala, Kean

Salernitana-Juventus, dove vederla

La partita sarà visibile in esclusiva su DAZN e comincerà alle 20:45