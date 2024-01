Salernitana-Juventus, vista dai bookmakers | Comparazione quote e analisi

La Juventus, dopo una schiacciante vittoria per 6-1 nella Coppa Italia contro la Salernitana, si prepara per una nuova sfida in Serie A contro lo stesso avversario. Con 43 punti in 18 partite e una striscia di imbattibilità di 13 partite in campionato, la Juventus si posiziona vicino alla vetta della classifica, a soli due punti dall’Inter. Dusan Vlahovic potrebbe essere di nuovo in formazione titolare, avendo segnato cinque gol in quattro precedenti incontri contro la Salernitana. La Salernitana, al momento vicina alla zona retrocessione e con solo una partita vinta senza subire gol, affronta una dura sfida.