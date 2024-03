Salernitana-Lecce, le probabili formazioni | Le ultime

Esordio sulla panchina giallorossa per Luca Gotti, che riparte dal 4-3-3. Il tecnico ex Udinese dovrà fare a meno di Lameck Banda e si affida a Sansone, con Almqvist e Krstovic in avanti. Out Kastanos, dentro Basic, preferito a Gomis e Marteghani.

Salernitana-Lecce, le probabili formazioni:

SALERNITANA (4-3-1-2): Ochoa; Zanoli, Fazio, Pirola, Bradaric; Coulibaly, Maggiore, Basic, Candreva; Tchaouna, Weissman. All. Liverani.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo; Gonzalez, Radamani, Oudin; Almqvist, Krstovic, Sansone. All. Gotti.