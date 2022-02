Salernitana Milan, probabili formazioni, precedenti e dove vederla

C’è un vero e proprio testacoda in programma nel sabato sera di serie A. Il fanalino di coda Salernitana si trova infatti ad affrontare la capolista Milan che sogna di portarsi, almeno momentaneamente, a +4 sull’Inter e a +5 sul Napoli. Per Pioli mancherà ancora Ibrahimovic che sarà sostituito da Olivier Giroud, mentre sulla destra potrebbe esserci un’opportunità dal primo minuto per Junior Messias che, quando è stato impiegato, non ha mai tradito. I granata, invece, arrivano alla sfida da ultimi in graduatoria, ma avendo mosso la classifica nelle ultime due giornate con due pareggi contro Spezia e Genoa che hanno quantomeno risollevato il morale.

Salernitana Milan, le probabili formazioni

Salernitana (4-3-1-2): Sepe; Mazzocchi, Dragusin, Fazio, Ranieri; Ederson, Radovanovic, L. Coulibaly; Perotti; Bonazzoli, Djuric

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, Brahim Diaz, Leao; Giroud

Salernitana Milan, i precedenti

Ci sono solo due precedenti tra Milan e Salernitana giocati in Campania, con una vittoria a testa. Quella dei granata risale alla stagione 47/48 quando ci fu uno spettacolare 4-3. La vittoria rossonera è quella della stagione 98/99 quando i gol di Leonardo e Bierhoff bastarono per superare quello dei padroni di casa di Breda. All’andata in questa stagione invece il Milan vinse per 2-0 grazie alle reti di Kessie e Saelemakers.

Salernitana Milan, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 20:45, sarà visibile su DAZN e su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio , Sky Sport 4K, Sky Sport.