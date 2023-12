La 17ª giornata di Serie A presenta una sfida intrigante tra Salernitana e Milan, prevista per il 22 dicembre 2023 alle 20:45. Questo match si svolgerà allo Stadio Arechi e potrebbe rivelarsi cruciale per entrambe le squadre, ognuna con i propri obiettivi stagionali. Salernitana-Milan, Comparazione Quote Secondo le quotazioni dei bookmaker, il Milan è favorito per la vittoria finale, con il segno 2 che oscilla intorno a 1.40 su snai e 1.42 su SportBet, il pareggio (X) si attesta intorno al 4.80 mentre una vittoria della Salernitana (segno 1) si trova anche quota 7.30. Ecco la comparazione quote di Salernitana Milan dei bookmakers:

Snai : Salernitana (1): 7.25 Pareggio (X): 4.75 Milan (2): 1.40

: Gol Gol : Salernitana (1): 7.36 Pareggio (X): 4.80 Milan (2): 1.38

: Sportbet : Salernitana (1): 7.30 Pareggio (X): 4.86 Milan (2): 1.42

Momento Salernitana

La Salernitana, attualmente all’ultimo posto in classifica, è sotto la guida dell’ex attaccante del Milan Filippo Inzaghi. Nonostante alcune prestazioni migliorate, la squadra viene da tre sconfitte consecutive, l’ultima delle quali è stata una pesante sconfitta per 4-1 contro l’Atalanta. Inzaghi potrebbe optare per un modulo a quattro difensori, visto l’approccio positivo iniziale contro l’Atalanta, nonostante il risultato finale. Il portiere messicano Guillermo Ochoa è l’unico assente per infortunio, mentre Federico Fazio torna dalla sospensione. La probabile formazione iniziale include Costil; Daniliuc, Gyomber, Pirola, Mazzocchi; Maggiore, Coulibaly, Martegani; Candreva, Dia, Tchaouna.

Momento Milan

Il Milan, guidato da Stefano Pioli, è in una forma migliore, avendo vinto 3-0 contro il Monza nell’ultima partita, un risultato che li ha riaffermati saldamente nei primi quattro posti in classifica. Tuttavia, il Milan deve affrontare diverse assenze per infortunio, tra cui Tomas Pobega, Noah Okafor, Pierre Kalulu e Malik Thiaw. Yunus Musah dovrebbe rientrare dopo una malattia e unirsi a Tijani Reijnders e Ruben Loftus-Cheek a centrocampo. Davide Calabria rientra dalla sospensione e dovrebbe partire titolare. La formazione prevista include Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Hernandez; Reijnders, Musah, Loftus-Cheek; Pulisic, Giroud, Rafael Leao.

Salernitana-Milan, consigli e Analisi Finale