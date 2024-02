Salernitana-Monza, le ultimissime sulle formazioni

Prima casalinga per Fabio Liverani sulla panchina della Salernitana, sconfitto per 4-0 dall’Inter nella gara d’esordio. L’ex tecnico di Cagliari e Lecce deve fare a meno di Gyomber, Fazio, Pirola e Pierozzi. In avanti resta aperto il ballottaggio Dia-Weissman, con il secondo in vantaggio sul senegalese.

Diversa la situazione in casa Monza, reduce dalla vittoria per 4-2, arrivata nei minuti finali, contro il Milan. Anche Palladino con dubbi in attacco: serrata sfida tra Djuric e Colombo per una maglia da titolare, con l’ex Verona che dovrebbe essere favorito. Tra i pali c’è Di Gregorio. Assente per infortunio Ciurria.

Salernitana-Monza, le probabili formazioni:

SALERNITANA (4-3-3): Ochoa; Bradaric, Manolas, Boateng, Zanoli; Maggiore, Coulibaly, Basic; Candreva, Weissman, Vignato. All. Liverani.

MONZA (4-2-3-1): Di Gregorio; Birindelli, Izzo, Pablo Marì, A. Carboni; Pessina, Gagliardini; V. Carboni, Colpani, Mota; Djuric. All. Palladino.