Salernitana-Monza, probabili formazioni e dove vederla

La Salernitana, ultima in classifica, ospita il Monza di Palladino per tentare di raggiungere una salvezza che in questo momento appare ai limiti dell’impossibile. I brianzoli sono a metà classifica nel quale non si stanno giocando nulla di importante. Il match sarà trasmesso in esclusiva su DAZN sabato 24 febbraio alle ore 18.

Probabili formazioni di Salernitana-Monza

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Pasilidis, Boateng, Pellegrino; Sambia, Coulibaly, Basic, Zanoli; Candreva, Dia; Tchaouna. All. Liverani

MONZA (3-4-2-1): Sorrentino; Izzo, Pablo Marì, A. Carboni; Birindelli, Pessina, Gagliardini, Mota; Colpani, V. Carboni; Djuric. All. Palladino