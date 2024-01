Salernitana-Roma, Dybala e Pellegrini regalano tre punti preziosi | Atalanta a -1

Partita brutta nel primo tempo per le due squadra, con la Salernitana che deve assolutamente portare la partita a casa per sperare nella salvezza, mentre De Rossi vuole dare continuità alla vittoria contro l’Hellas Verona dell’Olimpico. Primi 45′ poco incisivi per le due squadre, con Candreva e Simy che ci provano da una parte mentre dall’altra c’è solo una punizione alta di capitan Pellegrini.

Salernitana-Roma, bene Pellegrini e Dybala

Per vincere la gara servirà sicuramente qualcosa in più da entrambe le squadre e la gara si sblocca perchè al 51′ la Roma passa in vantaggio grazie alla rete su calcio di rigore su Paulo Dybala concesso per un fallo di mano di un calciatore della Salernitana. Con questo gol i giallorossi di De Rossi trovano fiducia e al 66′ raddoppiano ancora con Pellegrini servito bene da Karsdorp che a pochi passi deve solamente spingere in porta e battere Ochoa. La gara si riapre però perchè è Kastanos di testa a dimezzare lo svantaggio e a mettere paura i giallorossi, che corrono ai ripari e sostituiscono Aouar e Zalewski per Dybala ed El Shaarawy. Polemiche nel finale per un fallo in area di Llorente su Candreva che però si lascia andare.

TABELLINO:

SALERNITANA (4-3-2-1): Ochoa; Pierozzi (dal 34′ st Zanoli), Daniliuc, Gyomber (dal 28′ st Ikwuemesi), Bradaric; Basic (dal 17′ st Martegani), Maggiore, Sambia (dal 17′ st Kastanos); Candreva, Tchaouna; Simy (dal 28′ st Lovato). A disp.: Fiorillo, Costi, Bronn, Lovato, Zanoli, Kastanos, Legowski, Martegani, Sfait, Botheim, Ikwuemesi, Simy, Stewart. All. Inzaghi

ROMA (4-3-2-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Llorente, Kristensen; Bove, Cristante, Pellegrini (dal 32′ st Huijsen); Dybala, El Shaarawy; Lukaku. A disp.: Boer, Svilar, Huijsen, Celik, Mancini, Oliveras, Aouar, Zalewski (dal 33′ st Zalewski), Pagano, Pisilli, Belotti, Joao Costa. All. De Rossi

Reti: 6′ st Dybala (rig.), 24′ st Pellegrini, 26′ st Kastanos

Ammonizioni: Pierozzi, Pellegrini, Dybala, Rui Patricio

Recupero: 3′ pt, 5′ st