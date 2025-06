Dopo aver pareggiato per 1-1 contro il Real Madrid nella prima giornata, l’Al Hilal di Simone Inzaghi vorrà provare a strappare i tre punti al Salisburgo, formazione attualmente prima nel girone H del Mondiale per Club FIFA. Gli austriaci sono pronti a schierarsi con il più classico dei 4-4-2, dove Baidoo e Ratkov dovrebbero comporre il pacchetto avanzato; i sauditi, invece, dovrebbero presentarsi con un 4-3-3, dove Ruben Neves e Milinkovic-Savic dovrebbero completare il centrocampo insieme a Nasser, mentre in avanti il tridente dovrebbe essere composto da Al-Dawsari, Marcos Leonardo e Malcolm. La partita, in programma alle 00:00 (ora italiana) di lunedì 23 giugno, verrà trasmessa su DAZN.

Salisburgo-Al Hilal, le probabili formazioni e dove vederla

SALISBURGO (4-4-2): Zawieschitzky; Lainer, Gadou, Rasmussen, Kratzig; Nene, Bidstrup, Sulzbacher, Gloukh; Baidoo, Ratkov. All. Letsch

AL HILAL (4-3-3): Bono, Lodi, Altambakti, Koulibaly, Cancelo; Nasser, Ruben Neves, Milinkovic Savic; Al-Dawsari, Marcos Leonardo, Malcolm. All. Inzaghi.