Salisburgo Bayern Monaco, probabili formazioni, precedenti e dove vederla

Da tutti è visto come l’ottavo di finale più sbilanciato perché le forze in campo sono evidentemente a favore del Bayern Monaco. I tedeschi, che stanno come di consueto marciando a tappe forzate verso la conquista della Bundesliga (nonostante la sconfitta nello scorso weekend), sono tra le squadre favorite per la vittoria finale con Nagelsmann che è riuscito a instillare i suoi principi di gioco nella ben rodata macchina bavarese. Il Salisburgo, invece, è arrivato secondo nel girone più facile della Champions League ed è già probabilmente andato oltre le previsioni iniziali: ciò non toglie che, soprattutto in casa, gli austriaci si vorranno far valere.

Salisburgo Bayern Monaco, le probabili formazioni

Salisburgo (4-3-1-2): Köhn; Kristensen, Solet, Wöber, Ulmer; Capaldo, Camara, Bernede; Aaronson; Okafor, Adeyemi

Bayern Monaco (3-4-2-1): Ulreich; Süle, Upamecano, Hernandez; Gnabry, Kimmich, Tolisso, Coman; Müller, Sané; Lewandowski

Salisburgo Bayer Monaco, i precedenti

In campo europeo ci sono due precedenti tra Salisburgo e Bayern Monaco e sono relativi ai gironi della Champions League dello scorso anno. All’andata, in Austria, i tedeschi si imposero con un tennistico 6-2 grazie alle reti di Lewandowski (doppietta), Kristensen (autorete), Boateng, Sanè e Lucas Hernandez con Berisha e Okugawa che fecero i gol della bandiera. Al ritorno, in Baviera, il Bayern calò un tris con i gol di Lewandowski, Coman e Sanè, mentre ancora Berisha segnò per il Salisburgo.

Salisburgo Bayern Monaco, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 21:00, sarà visibile su Sky Sport Football e Sky Sport.