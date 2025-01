Sampdoria-Cesena, le probabili formazioni e dove vederla in TV

La Sampdoria cerca la prima vittoria di questo 2025, tre punti per dare una svolta ed avvicinarsi alla zona playoff. Questa sera l’avversario della squadra di Semplici è il Cesena, che è reduce da un punto in quattro partite, dopo tre sconfitte consecutive ha ottenuto un pari contro il Cittadella. Semplici probabilmente dovrà fare a meno di Tutino, in attacco Coda punta centrale supportato da Pedrola e Akinsanmiro. Mignani invece, in attacco schiera Shpendi con Berti e Kargbo alle sue spalle.

Le probabili formazioni

Sampdoria (3-4-2-1): Ghidotti; Riccio, Meulensteen, Veroli; Ioannou, Yepes, Bellemo, Venuti; Akinsanmiro, Pedrola; Coda. All. Semplici.

Cesena (3-4-2-1): Klinsmann; Curto, Prestia, Mangraviti; Adamo, Calo, Bastoni, Donnarumma; Berti, Kargbo; Shpendi. All. Mignani.

Arbitro: Collu di Cagliari.

SAMPDORIA-CESENA: DOVE VEDERLA IN TV

La partita tra Sampdoria e Cesena avrà inizio alle ore 0,30 e sarà visibile sulle piattaforme DAZN e Amazon Prime Video.