Sampdoria-Cittadella, probabili formazioni e dove vederla

La Sampdoria ospita il Cittadella nell’incontro valido per la quinta giornata di Serie B. Brutta partenza per Pirlo sulla panchina blucerchiata: il tecnico lombardo ha raccolto soltanto quattro punti prime quattro gare, vincendo soltanto la prima partita contro la Ternana. Un punto in più, invece, per il Cittadella, reduce da due pareggi, contro Bari e Venezia, nelle ultime due. L’incontro sarà disponibile in diretta tv su Sky e streaming su DAZN, Now TV e Sky Go.

Le probabili formazioni:

SAMPDORIA (4-3-3):: Stankovic; Giordano, Murru, Ghilardi, Stojanovic; Verre, Ricci, Kasami; Depaoli, Borini, Pedrola. All. Pirlo.

CITTADELLA (4-3-3): Kastrati; Salvi, Pavan, Frare, Carissoni; Carriero, Branca, Amatucci; Tessiore, Pittarello, Pandolfi. All. Gorini.