Sampdoria: Kasami si allena in gruppo. Idea Soriano

La Sampdoria di Pirlo alla ricerca di rinforzi

La Sampdoria cerca rinforzi a centrocampo sul mercato degli svincolati, è fatta per lo svizzero Pajtim Kasami (31 anni ex Palermo) che si sta già allenando in prova agli ordini del tecnico Andrea Pirlo.

Il club blucerchiato pensa al ritorno di Roberto Soriano, dopo l’esperienza dal 2011 al 2016 in cui collezionò 136 presenze e 18 reti all’attivo. Il classe 1991 (ex Bayern Monaco, Empoli, Villarreal e Torino) a fine giugno si è svincolato a parametro zero dal Bologna e potrebbe rappresentare la classica ciliegina sulla torta di una campagna acquisti sicuramente positiva.