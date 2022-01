D’Aversa esonerato, arriva Giampaolo

La Sampdoria cambia rotta, esonerato D’Aversa, in panchina torna l’ex Giampaolo. Il tecnico ex Milan ha accettato la proposta del Doria, tornerà alla guida dei blucerchiati dopo una parentesi di carriera non certo esaltante, a Genova per il riscatto?