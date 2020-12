Sampdoria-Milan, le probabili formazioni. Novità in casa rossonera

Il Milan capolista fa visita alla Sampdoria, nel posticipo della decima giornata i rossoneri cercano i tre punti in trasferta per confermarsi al vertice. Novità di formazione in casa rossonera, out Bennacer, gioca Tonali, in avanti spazio a Brahim Diaz.

Queste le probabili formazioni:

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Tonelli, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Jankto; Quagliarella, Gabbiadini

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Gabbia, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Calhanoglu; Brahim Diaz; Rebic.