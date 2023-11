Sampdoria: Pirlo in bilico, contro il Palermo si gioca tutto. Tre nomi per la successione

Pirlo si gioca tutto contro il Palermo

La Sampdoria occupa attualmente la diciassettesima posizione in classifica, con due vittorie, tre pareggi e sei sconfitte, un rendimento casalingo che conta una sola vittoria, e sulla base di questo Andrea Pirlo è in discussione. Difficile con questo rendimento poter pensare almeno di raggiungere la zona Playoff, al momento la zona Playout è realtà ed i tifosi iniziano a mugugnare, con Pirlo e Legrottaglie che sono in discussione.

La dirigenza blucerchiata attenderà la partita contro il Palermo per emettere un verdetto, ma se sconfitta dovesse essere, Pirlo verrebbe esonerato.

Il dopo Pirlo, potrebbe essere rappresentato da De Rossi, ex allenatore della Spal ed alla ricerca di una rivincita, da Rolando Maran ex Pisa esonerato dopo sei giornate o da Sassarini attuale allenatore della Primavera blucerchiata.