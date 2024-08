Sancho-Juventus, che succede? Trattativa bloccata, il Chelsea torna a spingere per l’inglese

La trattativa per Sancho alla Juventus ha subito qualche battuta d'arresto. Il Chelsea non molla la presa, ore al cardiopalma per i bianconeri.

Non si è fin qui sbloccata la trattativa per il trasferimento dell’attaccante inglese Jadon Sancho dal Manchester United alla Juventus. I recenti contatti tra le parti non hanno avvicinato all’accordo le due società e questo, inevitabilmente, ha messo in stand-by una trattativa che va chiusa entro domani, termine ultimo di questa finestra di calciomercato.

Il Chelsea insiste per Sancho | La Juventus rischia di rimanere bloccata

Sulle tracce di Sancho c’è anche il Chelsea, che da giorni sta lavorando a uno scambio col Manchester United che includa Raheem Sterling. Al momento Sancho ha un accordo con la Juventus ma anche con il Chelsea, che offre un ingaggio più alto ma non è in Champions League. L’operazione si definirà al fotofinish e per i tifosi della Juventus queste ultime ore di mercato saranno al cardiopalma.