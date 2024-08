Juve, tutto fatto per Sancho | C’è l’accordo con il Manchester United

Il mercato della Juventus non si ferma più. Come riportato da “Sportmediaset.it” infatti dopo aver chiuso le vicende legate a Koopmeiners e Chiesa, nel pomeriggio i bianconeri avrebbero trovato un accordo con il Manchester United per l’acquisto di Jadon Sancho sulla base di un prestito con obbligo di riscatto.

Sancho, che regalo di compleanno per mister Thiago Motta!

L’esterno inglese riparte dalla vecchia signora dopo gli ultimi mesi in prestito a Dortmund, dove ha trascinato la squadra di Terzic in finale di Champions League, mettendo a referto 3 gol e 3 assist. Questa operazione può essere considerata una vera e propria ciliegina sulla torta di un mercato bianconero faraonico. Nelle prossime ore saranno maggiormente chiare le cifre dell’operazione e quando l’ala sarà a Torino per svolgere le visite mediche.