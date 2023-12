Intervenuto in conferenza stampa, Maurizio Sarri ha parlato del pareggio contro l’Hellas Verona. Queste le parole del tecnico toscano:

Pareggio amaro, Lazio incapace di chiudere le partite?

“Oggi posso essere amareggiato per il risultato ma la squadra ha fatto una buona prestazione, questa era una squadra difficile, le tante palle lunghe potevano creare una gara sporca. Il palleggio è stato di buona qualità forse anche più del solito. Abbiamo subìto un goal casuale su un giocatore che voleva crossare”.

Arbitro andato oltre il protocollo nel goal annullato?

“Siamo al limite, se fosse stato il difensore a mettere la mano sarebbe stato rigore? Non credo, per me il goal era regolare. Questo è il figlio di Ayroldi? Era meglio il babbo…”.

Giocatori hanno protestato anche per un fallo di Duda prima dell’espulsione?

“Non l’ho rivisto sinceramente ma i ragazzi hanno detto che doveva essere espulso quindici minuti prima”.

Dal Feyenoord la Lazio ha cambiato qualcosa in pressione, ha giovato?

“Gli uomini si stanno utilizzando tutti, Isaksen stava giocando ma oggi si è fermato per infortunio, oggi ha giocato Zaccagni che al rientro dall’infortunio ha fatto piuttosto bene. Davanti poi si stanno alternando altre due ragazzi. Oggi ho rivisto più vivo anche Felipe Anderson dopo qualche black-out di troppo durante le partite”.