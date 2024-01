Sassuolo-Fiorentina, vista dai bookmakers | Comparazione quote e analisi

Nella Serie A, Sassuolo e Fiorentina si affronteranno il 6 gennaio 2024 allo Stadio Citta del Tricolore. La Fiorentina, attualmente tra le prime quattro in classifica, mira a mantenere la sua posizione, dopo aver vinto tre partite consecutive senza subire gol. Dall’altra parte, Sassuolo, impegnato nella lotta per evitare la retrocessione, non ha mantenuto la porta inviolata in 26 partite consecutive in Serie A. L’incontro si preannuncia impegnativo per il Sassuolo, contro una Fiorentina in forma che punta a un posto in Champions League.