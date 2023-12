Diciassettesima giornata di Serie A: il Genoa ospite del Sassuolo al Mapei Stadium del Reggio Emilia. Neroverdi, quindicesimi, mancano la vittoria da tre giornate (ultima vittoria arrivata sul campo dell’Empoli). Rossoblù, reduci dal pareggio interno contro la Juventus, occupano la quattordicesima. L’ultimo precedente, risalente a gennaio 2022, è terminato 1-1 con reti di Berardi, per i padroni di casa, e Destro, per gli ospiti. Il match, in programma venerdì alle 18.30, sarà visibile, in esclusiva, su DAZN.

Le probabili formazioni:

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Pedersen; Boloca, Matheus Henrique; Berardi, Bajrami, Laurienté; Pinamonti. All. Dionisi.

GENOA (3-5-2): Martinez; De Winter, Dragusin, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Badelj, Malinovskyi, Haps; Gudmundsson, Ekuban. All. Gilardino.