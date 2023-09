Due le esclusioni per i bianconeri

Sono state diramate le convocazioni in vista della sfida della sfida con il Sassuolo. All’appello agli ordini di mister Allegri mancano Alex Sandro e Pogba. Probabili diversi cambi per l’allenatore bianconero in vista del turnover.

I convocati:

Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Perin.

Difensori: Bremer, Gatti, Danilo, Huijsen, Rugani, Cambiaso.

Centrocampisti: Locatelli, Kostic, McKennie, Miretti, Fagioli, Weah, Rabiot, Nicolussi Caviglia.

Attaccanti: Chiesa, Vlahovic, Milik, Iling-Jr, Kean.