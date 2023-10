Sassuolo-Monza, probabili formazioni e dove vederla

Settima giornata di Serie A: il Monza ospite del Sassuolo al Mapei Stadium. Neroverdi in grande condizione, reduci da due vittorie consecutive, rispettivamente contro Juventus e Inter. I brianzoli, invece, escono da tre pareggi, l’ultimo in casa contro il Bologna. Il match, in programma questo pomeriggio alle 18.30, sarà visibile su DAZN.

Le probabili formazioni:

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Tressoldi, Pedersen; Boloca, Henrique; Berardi, Bajrami, Laurientè; Pinamonti. All. Dionisi.

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Marì, Izzo, Caldirola; Ciurria, Gagliardini, Pessina, Birindelli; Colpani, Mota; Colombo. All. Palladino.