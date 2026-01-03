Al Mapei Stadium di Reggio Emilia l’arbitro Feliciani ha appena dato il triplice fischio finale alla gara tra Sassuolo e Parma. La partitè è finita per 1-1 con gol del vantaggio dei neroverdi di Thorstvedt K., poi seguito dal pareggio di Pellegrino al 24esimo.

Sassuolo-Parma, il tabellino

Il primo tempo entusiasmante tra Sassuolo e Parma. Match che non ha mai annoiato tifosi e appassionati, pieno di botte e risposte con continui ribaltamenti di fronte. Il primo gol arriva subito, la sblocca Thorstvedt di testa al 12esimo; la pareggia poi Pellegrino con il mancino al 24esimo.

Il secondo tempo ha visto i padroni di casa avere la maggiore sul possesso palla, ma a creare le occasioni è stato il Parma. I ducali si sono avvicinati al gol del vantaggio diverse volte. Al triplice fischio finale il match è finito per 1-1

SASSUOLO (4-3-3): Muric, Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig (85′ kante); Lipani (59′, Kone), Matic, Thorstvedt; Fadera (74′, Cheddira), Pinamonti (85′ Moro), Laurientè (85′, Pierini).

PARMA (4-3-3): Corvi; Delprato (80′, Britschgi), Circati, Valenti, Valeri; Bernabè, Keita, Sorensen; Oristanio (70′, Almqvist), Pellegrino, Ondrejka (70′, Estevez).

RETI: 12′, Thorstvedt (S); 24′, Pellegrino (P);

AMMONIZIONI: 59′, Matic (S); 89′, Circati (P); 90+4′ Walukiewicz (S).

ESPULSIONI: –