Sassuolo-Verona, probabili formazioni e dove vederla

Sassuolo ancora a zero punti

Terza giornata di Serie A: al Mapei Stadium di Reggio Emilia, ospite del Sassuolo, arriva il Verona di Baroni. Partenza pessima per i neroverdi, ancora a zero punti, chiamati a riscattare le due sconfitte nelle prime due gare, rispettivamente contro Atalanta e Napoli. Ottimo, invece, l’avvio dei gialloblù, a punteggio pieno con due vittorie contro Empoli e Roma. Il match, in programma questo pomeriggio alle 18.30, sarà visibile, in esclusiva, su DAZN.

Le probabili formazioni: