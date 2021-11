Scamacca: “Adesso basta, ho solo una mamma e una sorella”

Scamacca si sfoga sui social

L’attaccante del Sassuolo e della Nazionale Scamacca si sfoga sui social. Il centravanti di nuovo al centro dell’attenzione per questioni extra calcio, solo pochi mesi fa il papà si presentò con un bastone a Trigoria seminando il panico, ora il nonno armato di coltello che minaccia clienti in un bar. Il giocatore neroverde si lamenta e chiede rispetto.

Queste le parole di Scamacca: “Per la seconda volta nel giro di mesi mi trovo nuovamente a dover prendere le massime distanze da episodi violenti e inqualificabili commessi da persone ricollegabili al mio cognome ma con le quali da moltissimi anni ormai ho chiuso ogni tipo di rapporto. Ribadisco ancora una volta che io sono cresciuto con mia madre e mia sorella e che sono loro per me la mia famiglia. Nessun altro. Spero quindi di non dover più essere collegato in futuro a notizie e resoconti che riguardano persone esterne al ristretto nucleo familiare formato da me, mia madre e mia sorella. Vorrei essere giudicato per quello che faccio in campo e fuori senza dover pagare, a livello di immagine e di considerazione dell’uomo che sono, per comportamenti irresponsabili di persone che io non riconosco più da tempo come facenti parte dei miei affetti e della mia famiglia”