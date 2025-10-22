Sconfitta onorevole per la Juventus. Decide il match Bellingham

La Juventus esce a testa alta dal Santiago Bernabeu, perde 1-0 grazie alla rete di Bellingham nella ripresa, ma deve mordersi le mani per le due clamorose occasioni da rete sprecate da Vlahovic ed Openda.
Inizia bene la squadra di Tudor riuscendo a tenere alti i suoi uomini, ed è insidiosa con un tiro dal limite di Mckennie, poi il Real inizia a prendere le redini del gioco e sfiora la rete con Diaz, che si ripete al 37′ ma salva tutto Cambiaso. Mbappè si fa vivo al 40′, ma Di Gregorio para in tuffo.
Nella ripresa c’è la clamorosa occasione per Vlahovic in contropiede, ma solo davanti a Courtois riesce a sprecare, ed al 57′ il Real passa in vantaggio con Bellingham che raccoglie una conclusione calciata sul palo da Vinicius. Di Gregorio compie poi due miracoli su Mbappè e Diaz, poi Openda a cinque dal termine spreca l’occasione per il pareggio.
Il tabellino
Real Madrid-Juventus 1-0
REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Valverde, Militao, Asencio (dal 43′ st Gonzalo), Carreras; Diaz (dal 38′ st Fran Garcia), Tchouameni, Bellingham, Arda Guler (dal 29′ st Camavinga); Bellingham, Mbappé, Vinicius (dal 38′ st Mastrantuono). A disposizione: Lunin, Gonzalez, Camavinga, Endrick, Rodrygo, Gonzalo, Fran Garcia, Mendy, Mastrantuono, Pitarch. Allenatore: Xabi Alonso
JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Rugani, Kelly; Kalulu, Thuram (dal 17′ st Conceiçao), McKennie, Cambiaso (dal 43′ st Kostic); Yildiz (dal 29′ st Openda), Koopmeiners (dal 29′ st Locatelli); Vlahovic (dal 29′ st David). A disposizione: Perin, Fuscaldo, Locatelli, Conceiçao, Zhegrova, Adzic, Kostic, Openda, Miretti, Joao Mario, David. Allenatore: Tudor
Reti: al 12′ st Bellingham
Ammonizioni: Diaz
Recupero: 1′ pt, 5′ st