Seattle Sounders-Atletico Madrid, le probabili formazioni e dove vederla

Seattle Sounders e Atletico Madrid si affrontano per la seconda giornata del Mondiale per Club FIFA. Le due squadre del gruppo B devono entrambe rialzarsi dopo due cocenti sconfitte: i colchoneros hanno perso la prima gara della competizione contro il PSG, gli americani contro il Botafogo. Simeone pensa di lasciare Griezmann in panchina per dare spazio al gigante norvegese Sorloth; in difesa il ballottaggio è tra Gimenez e Lenglet, con il francese che sembra favorito. Gli statunitensi, invece, si affidano al 4-5-1 con Schmetzer che sembra intenzionato a puntare su Musovski come unica punta. La partita, in programma a Seattle il 20 giugno alle 00:00 (ora italiana) verrà trasmessa su DAZN.

Seattle Sounders-Atletico Madrid, le probabili formazioni

SEATTLE SOUNDERS (4-5-1): Frei; A. Roldan, Ragen, Kim, Tolo; Ferreira, C. Roldan, Vargas, Kent, Rusnak; Musovski. All. Schmetzer.

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Llorente, Le Normand, Lenglet, Galan; G. Simeone, De Paul, Barrios, Lino; Sorloth, Alvarez. All. Simeone.