Sfida decisiva per il cammino di Serbia e Montenegro verso UEFA EURO 2024. Nazionale di Stojkovic in campo con il 4-3-3. Titolari diversi Serie A: in porta c’è Milinkovic-Savic, estremo difensore del Torino, dal 1′ anche Milenkovic, centrale della Fiorentina. Verso la panchina lo juventino Filip Kostic. In casa Montenegro saranno della gara Marusic, esterno della Lazio, e l’ex Fiorentina, Stevan Jovetic. Non sarà in campo dal fischio d’avvio l’attaccante del Lecce, Krstovic.

Le probabili formazioni:

SERBIA (3-4-3): V. Milinkovic-Savic; Erakovic, Milenkovic, Pavlovic; Zivkovic, Gudelj, S. Milinkovic-Savic, Terzic; Lukic, Mitrovic, Gacinovic. CT. Stojkovic.

MONTENEGRO (3-5-2): Petkovic; Radunovic, Tuci, Rubezic; Marusic, Raikovic, Kuc, Camaj, Vukcevic; Bakic, Jovetic. CT. Radulovic.