Strada in salita verso UEFA EURO 2024 quella della Serbia, costretta a vincere dopo la sconfitta esterna contro l’Ungheria, sempre più vicina alla qualificazione. La gara di oggi potrebbe rivelarsi decisiva per Milinkovic-Savic e compagni, impegnati nello scontro diretto contro Montenegro, terzo, distante solo due punti e con una gara in meno. La gara d’andata, disputata a marzo a Podgorica, è terminata 0-2 per la nazionale di Stojkovic grazie alla doppietta del bianconero Dusan Vlahovic. L’incontro sarà visibile all’interno del programma Diretta Gol Qualificazioni Euro 2024, in diretta sul canale Sky Sport Calcio, e in streaming su Sky Go e Now.

Le probabili formazioni:

SERBIA (3-4-3): V.Milinkovic-Savic; Erakovic, Milenkovic, Pavlovic; Zivkovic, Gudelj, S.Milinkovic-Savic, Kostic; Lukic, Mitrovic, Radonjic. CT. Stojkovic.

MONTENEGRO (4-4-2): Petkovic; Vukcevic, Tuci, Rubezic, Radunovic; Radulovic, Raickovic, Kuc, Camaj; Bakic, Jovetic. CT. Radulovic.