Sfida per il primo posto nel gruppo G delle a UEFA Euro 2024. Ungheria di Rossi in campo con il 3-4-2-1 composto da Dibusz tra i pali; Lang, Balogh e Szalai in difesa; in mezzo al campo Négo, Nagy, Styles e Kerkez, a sostegno di Sallai e Szoboszlai sulla trequarti, dietro l’unica punta Varga. Stojkovic con il 3-5-2. Reparti difensivo, davanti a Milinković-Savić, con Veljković, Gudelj e Pavlović; centrocampo affidato a Maksimović, Lukić e Sergej Milinković-Savić, con Pavlović e Kostic sulle fasce; in attacco Tadić accanto a Mitrović.

Le probabili formazioni:

UNGHERIA (3-4-2-1): Dibusz; Lang, Balogh, Szalai; Négo, Nagy, Styles, Kerkez; Sallai, Szoboszlai; Varga. CT. Rossi.

SERBIA (3-5-2): V. Milinković-Savić; Veljković, Gudelj, Pavlović; Radonjić, Maksimović, Lukić, Sergej Milinković-Savić, Kostić; Tadić, Mitrović. CT. Stojković.