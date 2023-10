Sfida al vertice del gruppo D delle qualificazioni a UEFA Euro 2024: l’Ungheria ospita la Serbia alla Puskas Arena di Budapest, questa sera alle 20.45. Squadre a pari punti, ma padroni di casa con una partita in meno, si affrontano nella gara che vale il primo posto nel girone. L’ultima gara, che corrisponde anche all’ultimo precedente tra i due club, ha visto la formazione guidata da Marco Rossi imporsi per 1-2 in Serbia con reti di Varga e Orban. Il match sarà visibile, in esclusiva, su Sky Sport Uno, e in streaming su Sky Go e Now.

Le probabili formazioni:

UNGHERIA (3-4-2-1): Dibusz; Lang, Orban, Szalai; Nego, Nagy, Styles, Kerkez; Sallai, Szoboszlai; Varga. CT. Rossi.

SERBIA (3-4-2-1): V. Milinkovic-Savic; Veljkovic, Gudelj, Pavlovic; Kostic, Maksimovic, Ilic, Zivkovic; S. Milinkovic-Savic, Radonjic; Mitrovic. CT. Stojković.