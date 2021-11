Sergio Higuita, “Sono maturo per un Grande Giro”

Sergio Higuita è diventato grande e si dichiara pronto per disputare da protagonista un grande Giro.

Il ciclista colombiano si è lasciato alle spalle il turbolento finale con la Education First, in cui è stato prima licenziato e poi perdonato per aver sfoggiato con troppo anticipo la bici della prossima stagione.

Sergio Higuita: “Punto al podio in un Grande Giro”

Higuita si è accasato alla Bora-hansgrohe e si candida come protagonista in almeno uno dei grandi giri da tre settimane. Il colombiano noto per essere un ottimo scalatore, ma anche uno scattista dotato di ottimo spunto veloce, dichiara di aver raggiunto un livello tale da poter puntare alla classifica di un GT con la sua nuova squadra. “Il prossimo anno mi piacerebbe lottare per la classifica generale in un grande giro – ha spiegato con convinzione a ESPN, con un podio come obiettivo – Sento che ho raggiunto la maturazione fisica di riuscirci visto che ogni anno miglioro sempre più. Nella stagione che viene penso di poter lavorare ancora meglio con la Bora-hansgrohe per potermi migliorare ulteriormente nelle corse di tre settimane”.

