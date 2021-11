Sergio Higuita è stato licenziato dalla Education First, la sua squadra attuale. Il colombiano è stato infatti pizzicato a correre una gara evento in Colombia, il Giro de Rigo, organizzato dal compagno di squadra Rigoberto Uran, inforcando una bici non in dotazione alla sua attuale squadra.

Higuita licenziato! La EF: “Ci manca di rispetto”

Il corridore colombiano stava infatti correndo con una Specialized Tarmac SL7 con livrea BORA e non con la sua Cannondale SuperSix. “Riconosciamo che Sergio ha bisogno di tempo per adattarsi alla sua nuova attrezzatura, poiché si dirigerà verso una nuova squadra la prossima stagione. I corridori richiedono abitualmente il permesso prima di utilizzare nuove attrezzature nei campi di squadra e in ambienti non pubblici, che la squadra regolarmente concede”, ma Higuita si è mostrato ad un evento pubblico, dichiara un portavoce della EF, quindi “mancava rispetto per i partner che supportano [Higuita] oggi. Di conseguenza, la squadra ha inviato una disdetta per quanto riguarda il suo contratto. Alla fine speriamo di lavorare con Sergio per arrivare a una soluzione amichevole”.

