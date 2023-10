Quella di questa sera non sarà mai una partita come le altre per Sergio Ramos, che con la maglia dei Blancos ha vinto tutto. Il difensore spagnolo quest’oggi ritroverà infatti Ancelotti e molti dei suoi compagni con cui ha vinto tutto.

Le probabili formazioni:

SIVIGLIA (4-2-3-1): Nyland; J.Navas, Badé, S.Ramos, Acuna; Fernando, Sow; Ocampos, Rakitic, Lukebakio; En-Nesyri. All. Alonso.

REAL MADRID (4-3-1-2): Kepa; Carvajal, Rudiger, Alaba, Mendy; Valverde, Tchouameni, Kroos; Bellingham; Joselu, Vinicius. All. Ancelotti.