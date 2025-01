Serie A, Gineitis risponde a Kean (1-1) | La Viola si fa riprendere in 10 contro 11

Allo Stadio Artemio Franchi di Firenze va in scena la sfida tra Fiorentina e Torino, valida per la 21ª giornata di campionato. I viola, protagonisti di un momento no, con la vittoria in Serie A che manca dall’1-0 al Cagliari di inizio dicembre, cercano i 3 punti per mantenere vivi i sogni europei. I Granata, reduci dal pareggio nel derby della Mole, vogliono consolidare una classifica già buona e mantenere quanto lontana possibile la zona retrocessione.

Fiorentina-Torino, i toscani non sfruttano l’uomo in più e vengono puniti dal grande orgoglio granata

Bel primo tempo dei padroni di casa che creano molto senza però concretizzare la buona mole di gioco. Al 33′ arriva l’episodio che svolta il match: Dembele, ammonito pochi minuti prima, entra in ritardo su Folorunsho, prendendo una doppia ammonizione che costringe i Granata all’ inferiorità numerica. Passano appena 5′ e la Fiorentina si porta avanti grazie a Moise Kean che sfrutta una respinta di Milinkovic-savic sul tiro di Colpani e con un tap in di testa fa 1-0. Si va a riposo sul parziale di 1-0 per i toscani. Ad inizio ripresa i Viola calano leggermente nell’intensità, non riuscendo a costruire alcuna chance per il raddoppio. Il Torino non sembra tuttavia in grado di impensierire la retroguardia toscana, almeno fino al 70′ dove il neo-entrato Gineitis sfrutta un blackout della difesa viola con errore di Comuzzo e dal limite insacca. Il gol del pari ammortizza definitivamente i ritmi della gara che negli ultimi minuti non vede alcuna occasione rilevante. Pari importante per i granata che mantengono salda la buona posizione in classifica. Brutto risultato invece per la Fiorentina che non riesce a sfruttare l’ora di gioco in superiorità numerica e si fa riprendere da un Toro in difficoltà. Fischi del Franchi a fine partita.

Fiorentina-Torino, il tabellino

1-1

Reti: 38′ Kean (F); 70′ Gineitis (T)

Ammoniti: 26′ Dembele (T); 45′ Kean (F); 78′ Njie(T); 90′ Gosens(F); 93′ Folorunsho (F).

Espulsi: 33′ Dembele (T)

FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Dodò, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Adli, Mandragora(76′ Sottil); Colpani(90′ Kouamé), Gudmundsson(76′ Beltran), Folorunsho; Kean. A disposizione: Terracciano, Martinelli, Pongracic, Sottil, Beltran, Valentini, Moreno, Richardson, Harder, Parisi, Kouamè. Allenatore: Palladino.

TORINO (4-2-3-1): Milinkovic Savic; Dembele, Maripan, Coco, Sosa(62′ Masina); Ricci, Tameze(57′ Gineitis); Lazaro, Vlasic(57′ Njie), Karamoh(84′ Pedersen), Adams. A disposizione: Paleari, Donnarumma, Masina, Sanabria, Pedersen, Gineitis, Dalla Vecchia, Njie, Yesin. Allenatore: Vanoli.