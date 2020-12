Inter, Conte può sorridere: Kolarov negativo al tampone

Contro il Bologna il serbo potrebbe tornare a disposizione

Secondo quanto riferito da Sky Sport Aleksándar Kolárov è risultato negativo all’ultimo tampone. Il serbo era stato colpito dal Covid lo scorso 17 novembre ed era anora l’unico giocatore nerazzurro indisponibile per il virus. Contro il Bologna, quindi, Antonio Conte avrà nuovamente a disposizione l’ex giocatore della Roma. Un rientro importante anche in vista dell’importante sfida di Champions League contro lo Shaktar. L’ultima apparizione risale allo scorso 31 ottobre nella gara pareggiata in casa contro il Parma per 2-2.