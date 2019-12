Serie A le probabili formazioni di Bologna-Milan

Le probabili di Bologna-Milan

Mancano un solo giorno a Bologna-Milan, gara che si giocherà domani sera allo stadio Dall’Ara e che vedrà sfidarsi Bologna e Milan. Stefano Pioli sta pensando alla formazione di schierare contro la squadra di Sinisa Mihajlovic, ma secondo le ultime indiscrezioni non ci dovrebbe essere nessuna novità rispetto agli undici partiti contro il Parma. Dopo la vittoria contro il Parma nell’ultimo turno di Serie A, c’è bisogno di continuità, contro un Bologna che è riuscito a ottenere tre punti pesantissimi dalla sfida del San Paolo contro il Napoli in piena crisi. Con il ritrovato allenatore sulla panchina, vorrà continuare a stupire e a conquistare punti importanti. Calcio d’inizio fissato per le ore 20:45

QUI MILAN- Davanti a Gianluigi Donnarumma ci saranno Andrea Conti, Mateo Musacchio, Alessio Romagnoli e Theo Hernandez. A centrocampo Ismael Bennacer e Jack Bonaventura sono certi della maglia titolare, mentre sulla destra è ballottaggio tra Franck Kessie e Rade Krunic, con il primo favorito. Attenzione anche a Lucas Paqueta, che potrebbe anche essere schierato a sorpresa dal tecnico rossonero dopo il recupero dall’infortunio. In attacco il polacco Piatek dovrebbe partire titolare, ma attenzione al brasiliano Rafael Leao, che è stato spesso provato come prima punta in allenamento, e che quindi, lotterà per la maglia da titolare fino all’ultimo minuto.

QUI BOLOGNA- Mihajlovic propone il suo 4-2-3-1 con Orsolini, Soriano (in ballottaggio con Svanberg a causa di una contusione alla gamba) e Sansone dietro Palacio unica punta. Il giapponese Tomiyasu sembrerebbe in vantaggio sul centrocampista Dzemaili. Mentre Soriano dovrebbe vincere il ballottaggio con il compagno Svanberg. In attacco Orsolini e Sansone dietro all’argentino evergreen Rodrigo Palacio.

Dove vederla in Tv

La partita di Serie A dello stadio Dall’Ara sarà visibile solo sull’emittente privata di Sky, sul solito canale Sky sport 251. Dalle 20:30 con il prepartita del match, calcio d’inizio che invece è fissato per le 20:45.