Serie A, Milan: 27 punti conquistati in trasferta. La squadra di Pioli è seconda solo all’Inter

Dopo la vittoria contro la Lazio di venerdì sera il Milan ha totalizzato 27 punti in trasferta, è la seconda squadra in graduatoria sotto solamente all’Inter e a pari punti con la Juventus in questa speciale classifica della Serie A solo in trasferta.

Milan, Pioli lo aveva annunciato in conferenza. La squadra ha risposto

Con 8 vittorie 3 pareggi e 3 sconfitte il Milan è una delle squadre migliori per rendimento in trasferta, e questo aspetto sicuramente farà felice l’allenatore Stefano Pioli che in passato in varie situazioni non ha mancato di rimproverare alla squadra di dover migliorare in trasferta. Dietro al Milan in questa speciale classifica in trasferta ci sono Napoli a 22 punti, seguono Lazio a 19 e Roma a 17.