Secondo quanto emerso dalle ultime notizie Walter Mazzarri, nuovo allenatore del Napoli non è più lo stesso che ha lasciato i partenopei nel 2013, lasciando nel passato anche le sue vecchie abitudini.

Napoli, il nuovo Mazzarri

Walter Mazzarri dopo 3864 giorni è tornato sulla panchina del Napoli, dopo l’esperienza del 2013. Il tecnico toscano ripartirà con un nuovo cronometro e una nuova squadra lasciando le vecchie abitudini nel cassetto. Come riportato dal Corriere Dello Sport non ci saranno più le nuvole di fumo da cui è scappato. Il tecnico ex Watford abbandonerà la difesa a tre e passerà a quella a 4, e ha abbandonato la vita da imprenditore evoluto di ville di lusso a Campiglia Marittima e ha scelto l’albergo Pozzuoli per alloggiare. Il suo staff sarà composto dal suo storico vice Frustalupi (ex calciatore di Lazio e Inter), l’allenatore dei portieri sarà Giuseppe Pondrelli e da Gianluca Grava, figura aggiunta dal presidente De Laurentiis. Ora è tutto pronto Mazzarri deve tornare a fare rialzare la testa ai campioni d’Italia dopo i mesi altalenanti di Rudi Garcia.