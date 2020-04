Serie A news: Torneremo a riveder le stelle

Serie A news | Il calcio prova a ipotizzare nuovamente una data per riprendere a giocare. Il vertice europeo Uefa-federazioni nazionali disegna un percorso per tornare al pallone. Con due scenari di fondo. Il primo: all’inizio a ripartire dovrebbero essere i campionati, mentre le coppe europee si affiancherebbero in corsa oppure a conclusione dei tornei. Con assegnazione dei titoli a fine luglio e finale di Champions all’inizio di agosto. Il secondo scenario vede, invece, un ritorno più avanti nel tempo, a metà o fine giugno.

